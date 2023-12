Geçtiğimiz yaz transfer dönemindeformasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından'in yolunu tutan, Sarı-Lacivertli ekibin diğer yıldız adaylarının da önünü açtı. Bu kapsamda, Avrupa'nın elit kulüpleri tüm dikkatlerini Fenerbahçe'ye çevirdi.Geçtiğimiz yaz, Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerinden biri gerçekleşmiş, altyapıdan yetişen Arda Güler 20+10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e imza atmıştı. Milli yıldızın dünya devine transfer olmasıyla birlikte Fenerbahçe Akademisi, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin altyapısı, sezon başından beri hiç olmadığı kadar yakın takibe alındı. Sarı-Lacivertliler'in U19 takımında dikkat çeken birçok yetenek var.Bunlardan biri olan Mehmet Can Gülerer'in, Türk futboluna yabancı olmayan Fransız ekibi Lille'in yanı sıra Belçika'dan Antwerp tarafından takip edildiği öğrenildi. 18 yaşındaki stoper her iki ayağını da kullanabiliyor ve 1.87 m. boyunda. Mehmet Can, sezon başından beri idmanların birçoğunda A takımla çalıştı. Kendisi de sakatlık yaşadığı için, Yusuf Akçiçek'in aksine Becao ve Djiku'nun yokluğunda forma giyemedi.Fenerbahçe Akademisi'nde dikkat çeken başka isimler de var. Nordsjaelland deplasmanında kafileye dahil edilen 17 yaşındaki Çağrı Fedai ile 16 yaşındaki kanat oyuncusu Yasir Boz, beklentilerin yüksek olduğu oyuncular arasında. Bu ikili de Avrupalı gözlemcilerin takibi altında. SarıLacivertliler'in altyapısıyla adından söz ettirmeye başlaması, bundan sonraki süreçte yeni yeteneklerin Fenerbahçe'yi tercih etmesi açısından da son derece etkili olacak gibi görünüyor.