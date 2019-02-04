'Fenerbahçe, Aatıf'ı rakibine verdi'

, CNN Türk'te yayınlanan CNN TÜRK'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında, Fenerbahçe yönetimine eleştirilerde bulundu.Sezonun ilk devresinde kadro dışı kararlarının yanlış olduğuna vurgu yapan Tayfun Bayındır, Aatıf'ın Rizespor'a transferini de eleştirdi.Tayfun Bayındır, "Fenerbahçe yönetimi kadro dışı bıraktığı üç oyuncuyu affetti. İkisi Fenerbahçede banko oynuyor. Atıf'ı da en büyük rakiplerinden birine verdi. O da orada banka oynuyor" ifadelerini kullandı.Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor'da 3 maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı yapmadı.