Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.



Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.



Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 77 puana ulaştı.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.



SÜPER LİG PUAN DURUMU



(81) Beşiktaş

(79) Fenerbahçe

(78) Galatasaray



ALPER POTUK ATTI, KIZDIRDI



Ankaragücü maça oldukça hızlı başladı ve ilk dakikalarda pozisyonlar üretti. Başkent ekibi, karşılaşmanın 3. dakikasında golü buldu. Jose Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara gönderdi ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.



Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, Ankaragücü'nde attığı golün ardından sevinciyle konuşulan isim oldu. Kameralara giderek 'Sus' işareti yapan Alper Potuk, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepki gösterdiği isim oldu.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAMLE



Ankaragücü'nün oyunda kontrolü tutması ve önemli pozisyonlara girmesine, Fenerbahçe bir süre cevap veremedi. Emre Belözoğlu planlarının tutmamasının ardından oyuna müdahalede bulundu. Mert Hakan Yandaş'ı oyundan alan Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü. Gökhan Gönül sağ beke geçerken, Ozan Tufan orta sahada oynadı.



BERABERLİK GOLÜ OZAN TUFAN'DAN



Fenerbahçe ilk yarının sonlarına doğru daha fazla topla oynamaya başlarken, Ankaragücü karşısında pozisyon vermemeye çalıştı. Devre bitmeden gol bulmak isteyen Fenerbahçe, bu düşüncesini de gerçekleştirdi. Karşılaşmanın 42. dakikasında Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında altıpas önünde Ozan Tufan, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durum 1-1 buldu. Soyunma odasına böylece eşitlikle gidildi.



FENERBAHÇE KAÇIRDIKÇA KAÇIRDI



Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe galibiyete ulaşabilmek adına Ankaragücü kalesine tüm hatlarıyla akın etti. Oldukça önemli net gol pozisyonları yakalayan Fenerbahçe aradığı golü bir türlü bulamadı. Ankaragücü zaman zaman rakip kaleye gitmeye çalışırken, Fenerbahçe sadece golü düşündü. Ankaragücü karşısında önemli fırsatlar yakalamasına rağmen golü bulamayan Fenerbahçe'de futbolcular kaçan gollere inanamadı.



90+6'DA ENNER VALENCIA ATTI



Son ana kadar golü düşünen Fenerbahçe, Ankaragücü savunmasına oldukça zor anlar yaşattı. Fenerbahçe aradığı golü 90+6. dakikada buldu. Enner Valencia, kafayla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe galibiyete ulaştı. Bu golle gelen galibiyete Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet inanılmaz şekilde sevindi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

11. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Endri Çekiçi şutunu çekti. Kaleci Harun Tekin, güçlükle topu kornere çeldi.

20. dakikada Fenerbahçe'nin etkili atağında, sol çaprazdan topla hareketlenen Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Friedrich, üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında altıpas içinde yükselen Alper Potuk, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında altıpas önünde Ozan Tufan, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada kendi yarı alanından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Alper Potuk, şutunu çekti. Savunmadaki Szalai'ye de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin ayağıyla dışarı gönderdi.

55. dakikada ceza sahasında son çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında Pelkas, kale önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza alanında Kitsiou'dan seken topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Friedrich son anda meşin yuvarlağı önledi.

75. dakikada ev sahibi ekibin etkili atağında, Lobjanidze'nin pasıyla topla buluşan Geraldo'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

90+6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpas üzerinde Valencia topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2



Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan (Dk. 60 Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 59 Atakan Çankaya), Endri Çekiçi (Dk. 71 Geraldo), Lobjanidze, Alper Potuk (Dk. 88 Erdi Dikmen), Paintsil, Badji (Dk. 71 Lukasik)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan (Dk. 79 Cisse), Tisserand, Szalai (Dk. 79 Luiz Gustavo), Caner Erkin, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 35 Gökhan Gönül), Mesut Özil (Dk. 79 Thiam), Pelkas (Dk. 66 Osayi-Samuel), Valencia

Goller: Dk. 3 Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Ozan Tufan, Dk. 90+6 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 83 Pinto, Dk. 85 Sarlija (MKE Ankaragücü)