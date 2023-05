Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe , sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak tarihinde 18. kez Türkiye Kupası finaline yükselmeyi başardı.İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi ve 85. dakikada Joshua King kaydetti. Öte yandan 47'de Batshuayi'nin 74'te ise Valencia'nın birer şutu direkten döndü.Bu sonuçla Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran ilk takım oldu. Sarı lacivertlilerin finaldeki rakibi Ankaragücü - Başakşehir maçının galibi olacak.Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki müsabakada Trabzonspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden Diego Rossi'yi yedek soyundurdu.Deneyimli çalıştırıcı, Rossi'nin yerine Sivas'ta oynanan yarı final ilk mücadelesinde de görev alan ve iki maçlık kırmızı kart cezası biten İrfan Can Kahveci'ye 11'de yer verdi.Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı. Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren Portekizli çalıştırıcı, kanatları ise Arda Güler ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi görevlendirdi.Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi'nin yanı sıra Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.Jorge Jesus, lig maçında görev alan Emre Mor'u ise bu karşılaşmada tercih etmedi.Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique, bu karşılaşmada forma giyemedi.Bu isimlerin yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.Fenerbahçe maça top kontrolünü elinde bulundurarak başladı. Finale kalmak için gol bulmak zorunda olan Fenerbahçe maçın henüz 8. dakikasında yaşanan pozisyonda Batshuayi'yle gole çok yaklaştı.Szalai'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural'dan önce topa müdahale etse de meşin yuvarlak kaleye paralel açıldı. Batshuayi'nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.İlk yarı boyunca Fenerbahçe topla oynama oranını yüzde 70'lere çıkarmasına rağmen aradığı golü ilk 45 dakikada bulamadı.Fenerbahçe deplasmanına final umuduyla gelen Sivasspor, hızlı hücumlarla sarı lacivertlilerin kalesine gitmeye çalıştı.33. dakikada Gradel'in serbest vuruşuyla Fenerbahçe kalesine ilk kez yaklaşan Sivasspor, 43. dakikada savunma arkasına atılan topta Ahmed Musa kaleciyle karşı karşıya kaldı, pasını Leke'ye verdi ancak beklenen vuruş gelemeyince eşitlik yine bozulmadı.Sarı lacivertli takım ikinci yarıya gol parolasıyla çıkarken aradığı golü sezonun flaş ismi Ferdi Kadıoğlu'yla buldu.47'de sağ kanatta atağı başlatan Ferdi, verkaçla ceza sahasına girdi. İrfan Can'ın şutu savunmaya çarparak havalandı. Ferdi Kadıoğlu yükselen topu voleyle kaleye göndererek filelerle buluşturdu ve eşitliği bozan isim oldu.Golü bulan Fenerbahçe'nin adeta özgüveni yerine geldi. İkinci golü bulma çabaları 58'de mutlu sonla tamamlandı.Sol kanatta topla buluşan Valencia, son çizgiye inmeden içeriye çevirdi. Arka direkte Batshuayi gelişine ayak içiyle topa vurarak topu filelerle buluşturdu ve farkı ikiye çıkaran isim oldu.İki golün ardından Sivasspor riskler alarak oyuncu değişiklikleriyle daha fazla hücüm ederken Fenerbahçe Valencia ile gole çok yaklaştı.74. dakikada sol çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutu direkten döndü.Maçın 75. dakikasında oyuna giren Joshua King attığı golle maçın skorunu belirleyen isim oldu.Sol kanattan savunma arkasına sarkan Batshuayi, içerideki Joshua King'e yerden indirdi. King etkili bir dokunuşla topu filelerle buluşturdu ve maçın skorunu belirledi. Batshuayi'nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.27. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas önünde müsait durumda bulunan Szalai, topa dokunamadı. Meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.33. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili kullandığı serbest vuruşta, son anda topa dokunan kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere attı.45+1. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan pasta ceza sahasında topla buluşan Ulvestad'ın müsait durumda şutunda, son anda kademeye giren Peres, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.İkinci yarı birazdan...