Fenerbahçe, 1.5 ay İstanbul'dan çıkmayacak

Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan Fenerbahçe, önündeki 6 lig maçını da İstanbul'da oynayacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, 1.5 ay İstanbul'dan çıkmayacak
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27 Eylül 2023 11:43
Fenerbahçe için iç saha,  deplasman fark etmiyor. Bu sezon tüm resmî maçlarını kazanıp serisine devam eden sarı lacivertliler ligde 5'te 5 yaptı. Önündeki 6 maçın da İstanbul'da olması büyük avantaj olarak görülüyor.

Perşembe günü Başakşehir maçıyla başlayacak İstanbul maratonu Çaykur Rizespor, Kasımpaşa (D), Hatayspor, Pendikspor (D) ve Trabzonspor maçları ile devam edecek. İlk deplasman ise 12 Kasım'da Adana Demir önünde.

MAÇ MAÇ GİDELİM

Kanarya'nın başında üçüncü dönemini geçiren ve yarım kalan şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek isteyen teknik direktör İsmail Kartal, 12 resmî maçı da kazandı. Kartal, seri ve rekor düşüncesini bir kenara bırakıp maç maç gitmeleri gerektiğini belirterek "Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar. Biz de o düşünce ile hareket ediyoruz ve iyi gidiyoruz. Önemli olan bunu sezon sonuna kadar sürdürmek" görüşünde.



 
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