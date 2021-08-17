Feghouli'nin kaderi belli oluyor

Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyan Sofiane Feghouli, yönetimin değişmesinin ardından yine sorun olarak kalmaya devam etmişti. Yeni yönetimin de maaşını indirmesini aksi halde kulüp bulmasını istediği Cezayirli kanat oyuncusu, bu konuda bir adım atmadı.



Ancak bu duruma rağmen teknik direktör Fatih Terim'den görev almaya devam eden Feghouli, Giresunspor mücadelesine takımın hücum hattının kanat bölgesinde başladı.



Diagne ve Kerem'le birlikte hücum hattında etkili olmaya çalışan 31 yaşındaki futbolcu, 65 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim, bu dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı. Feghouli'nin Randers maçında da ilk 11'de olması bekleniyor. Galatasaray'daki kaderi ise kısa sürede netleşecek.



YENİ MAAŞ GÖRÜŞMESİ



Galatasaray Yönetimi'nin 3.8 milyon euro garanti ve bonuslarla beraber 4.1 milyon euroya ulaşan maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği Feghouli şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdi. İstediği maaşı bulamadığı için Galatasaray ile olan sözleşmesinden çıkmak istemeyen 31 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim ile yaptığı görüşmede de kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istediğini iletti. Başkan Burak Elmas, bizzat Feghouli ile bir kez daha görüşerek maaş indirimi yapması konusunda talepte bulunaca k. Galatasaray Yönetimi, yıllık toplam maliyeti 4.1 milyon euroyu bulan Feghouli'nin garanti maaşını 3.8 milyon eurodan 2.5 milyon euro seviyesine düşürmek istiyor.



