Fedotov: "Beşiktaş'la görüşmeler sürüyor"

CSKA Teknik Direktörü Vladimir Fedotov, Zaynutdinov'u Beşiktaş'ın istediğine dair haberlere ilk kez cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fedotov: 'Beşiktaş'la görüşmeler sürüyor'
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14 Ağustos 2023 02:43
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CSKA Moskova'nın teknik direktörü Vladimir Fedotov, Bakhtiyor Zaynutdinov'u Beşiktaş'ın istediğine dair gelişmelerle ilgili konuştu.

Fedotov Rus basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'la Zaynutdinov konusunda görüşmelerin yapıldığına dair haberleri doğrulayarak, "Zaynutdinov için Beşiktaş'la müzakereler sürüyor, bunu saklamayacağız ama şuanda bizim ona ihtiyacımız var. Son maçta kadroda olmamasının nedeni ufak bir sakatlığının olması." açıklamasını yaptı.

"BAKHTIYOR SEVE SEVE FORMAYI GİYER"

Kale hariç neredeyse tüm bölgelerde forma giyebilen başarılı futbolcunun yeni haftada İstanbul'a gelmesi ve Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Yönetim, Kazakistanlı futbolcuyla da seneliği 1.2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Zaynutdinov'un temsilcisi Evgeny Novikov, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" demişti.

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