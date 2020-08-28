Fatih Terim'in "Acil" transfer talebi

Fatih Terim'in verdiği geniş çaplı liste doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, transfer 5 Ekim'de biteceği için işi ağırdan alıyordu. Ancak ilk 3 haftadaki Başakşehir ve Fenerbahçe maçları, tüm planların değişmesine yol açtı

Fatih Terim'in 'Acil' transfer talebi
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28 Ağustos 2020 09:38
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli olurken, Galatasaray'ın ilk haftalarda oynayacağı kritik maçlar, yönetimin transferdeki yol haritasını değiştirdi.

Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Acele etmeye gerek yok, 5 Ekim'e kadar zamanımız var" demişti. Özellikle orta sahaya takviye konusunda gerçekleşen arayışlarda, maliyetleri mümkün olduğu kadar düşürmek amacıyla, yönetimin işi ağırdan alması dikkat çekiyordu. Ancak fikstürde ikinci hafta Başakşehir deplasmanı, ardından içeride Fenerbahçe derbisi olunca, Florya'da panik havası oluştu.

FATİH TERİM'İN "ACİL" TALEBİ

Yönetimle transferlerin son durumu hakkında görüşen teknik patron Fatih Terim'in, artık daha hızlı hareket edilmesini ve listedeki oyuncuların bir an önce takıma kazandırılmasını istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bu gelişmelerin ardından deyim yerindeyse gaza bastı ve temasları sıklaştırdı.

Hem Belhanda ve Babel gibi gönderilmesi ve kulübe bonservis kazandırması beklenen hem de orta saha için adı geçen isimlerin transferlerini bitirmek için menajerlerle yoğun bir telefon trafiği başladı.

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