Fatih Terim, Mustafa Muhammed'i seçti!

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'indeki forvet tercihi merak ediliyordu.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, üç forveti Mustafa Muhammed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasından Mısırlı golcü Muhammed'e ileri uçta görev verdi.
Halil Dervişoğlu da sol kanatta yer alırken, Mbaye Diagne yedek kulübesinde maça başladı.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, üç forveti Mustafa Muhammed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasından Mısırlı golcü Muhammed'e ileri uçta görev verdi.
Halil Dervişoğlu da sol kanatta yer alırken, Mbaye Diagne yedek kulübesinde maça başladı.