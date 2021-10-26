Fatih Terim kariyerinde ilki yaşadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş mağlubiyetiyle kariyerinde ilki yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim kariyerinde ilki yaşadı!
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25 Ekim 2021 23:45
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim de kariyerinde bir ilki yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, ilk kez bir takım karşısında üst üste 4 deplasman mağlubiyeti gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 maçı da kaybetti.


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