Fatih Terim kariyerinde ilki yaşadı!

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takıma karşı üst üste 4 deplasmanda mağlup oldu.



❌1-0 Beşiktaş

❌1-0 Beşiktaş

❌2-0 Beşiktaş

❌2-1 Beşiktaş pic.twitter.com/bwURF7qO4S



— Sporx (@sporx) October 25, 2021

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim de kariyerinde bir ilki yaşadı.Tecrübeli teknik adam, ilk kez bir takım karşısında üst üste 4 deplasman mağlubiyeti gördü.Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 maçı da kaybetti.