Fatih Terim kariyerinde ilki yaşadı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim de kariyerinde bir ilki yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, ilk kez bir takım karşısında üst üste 4 deplasman mağlubiyeti gördü.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 maçı da kaybetti.
Tecrübeli teknik adam, ilk kez bir takım karşısında üst üste 4 deplasman mağlubiyeti gördü.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 maçı da kaybetti.
Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takıma karşı üst üste 4 deplasmanda mağlup oldu.
❌1-0 Beşiktaş
❌1-0 Beşiktaş
❌2-0 Beşiktaş
❌2-1 Beşiktaş pic.twitter.com/bwURF7qO4S
— Sporx (@sporx) October 25, 2021