Fatih Terim'in hedefi: Bayern Münih modeli

Hocalık gömleğini asan Fatih Terim'in aklında Bayern Münih'te uygulanan model var.

Haber; Sözcü
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Fatih Terim'in hedefi: Bayern Münih modeli
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20 Ocak 2022 13:50
Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı krizle teknik direktörlük gömleğini asan Fatih Terim'in aklında artık Galatasaray başkanlığı var. Bu yöndeki iddialar kulislerde daha yüksek sesle dile getirilir durumda…

Sözcü'de yer alan habere göre; Konuşulanlara göre Fatih Terim, camiadan gelen 'aday ol' taleplerine daha fazla direnememe ihtimaline karşın yönetim modeline dair bir plan hazırladı. Efsane çalıştırıcı, aday olursa yönetimini işinsanı-bürokrat ağırlıklı isimlerden oluşturmayacak.

SICAK BAKMIYOR

Bayern Münih modelini benimseyen Fatih Terim, ekibini Galatasaray'ın eski sporcu ve/veya hocalarından kuracak. Böylece branşlar, işin mutfağından gelen profesyonellerce yönetilecek.

Tüm bunlara karşın Fatih Terim, bir olağanüstü seçimde aday olmayı şimdilik düşünmüyor.

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