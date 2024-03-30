Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, pazar günü PAOK ile oynayacakları ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanacak olan maç öncesi kritik açıklamalar yaptı.



Playoffların ilk haftasında Olympiakos'a karşı kazanan ve lider AEK'in 3 puan gerisinde bulunan Panathinaikos'un deneyimli teknik adamı Terim, "PAOK'u çok iyi tanıyoruz. Aynı şekilde onlar da bizi tanıyor. Bu maç kendi evimizde oynanacak ve taraftarlarımız yanımızda olacak. Her şeyden önce iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz." dedi.



"HERKES PANATHINAIKOS İLE GURUR DUYMALI"



Terim, "PAOK çok iyi takım ama bizim de hedeflerimiz var. Olympiakos maçından önce ortada 30 puan var demiştim. Şimdi 27 puan kaldı. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Pes etmeyen, savaşan ve taraftarlarını mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım görmek istiyorum. Herkes Panathinaikos ile gurur duymalı." ifadelerini kullandı.



"BAZI ŞEYLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİK"



Milli arada yaptıkları çalışmalar sorulan Terim, "Gerçek şu ki elimizde çok fazla oyuncu yoktu ama elimizdekilerle uygun hazırlığı yaptık. Ayrıca lige uzun bir ara verildi, bu doğru. Kulübün ikinci takımıyla antrenman niteliğinde bir hazırlık maçında karşılaştık. Milli takımlardan dönen oyuncular konusunda çok dikkatli olmalıyız çünkü büyük bir boşluk var. Çok sayıda eksik olması nedeniyle antrenmanları verimli olacak şekilde düzenlemeye çalıştık. Vurguladığım gibi sezonun bu noktasında dikkatli olmak zorundaydık. Bu kadar çok eksik varken antrenmanların ritmini olması gereken yerde tutmak ve bu noktada yönetmemiz gereken yoğunluğu göz önünde bulundurmak elbette kolay bir şey değil. Bu yüzden oyunculara göz kulak olmaya ve aynı zamanda geliştirilmesi gereken bazı şeylerin üzerinden geçmeye çalıştık." cevabıyla konuşmasını noktaladı.



