Fatih Tekke: ''Oğuz Aydın milli takımda olmalı''

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, 3-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.



Fatih Tekke maçla ilgili konuşarak, "Maçın başında Trabzonspor'a bekleyemezsiniz dedim çünkü doğru yerleşen ve son haftalarda bunu ritmik hale getiren bir takım. Ülkede 3 tane organizasyonlu oynayan takım varsa, birincisi Trabzonspor. Çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Kendisi de çok zarif bir insan. Bizim gitmemiz gerekirken maç öncesi o geldi soyunma odasına. Ona teşekkür ederim" dedi.



Tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım iyi çalışıyor. Çok doğru, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bugün de aynı şeyi denedik, bugün oldu. İyi çalışıyoruz ve neticesinde de Türkiye'nin en büyük takımlarından birisine karşı galip geldik. Ama bizim puanımız 33. Bizim en az 10 puan daha toplamamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Fatih Tekke, ''Her maç zor. Hafta sonu yine zor bir maç oynayacağız. Zor şeyler başarıyor oyuncularım. Onlara teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. 3 puan bizim için çok değerli ama devam etmemiz lazım. Biz her maç doğru oynamaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.



Oyuncusu Oğuz Aydın'la ilgili olarak ise "Oğuz çok potansiyelli bir oyuncu. A Milli Takım'a aday olabilecek potansiyelde. Performansını sürdürmesi lazım. Bana bir sözü var, çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Fatih Tekke sözlerini şöyle noktaladı: "Herkesin payı var. Çok iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ligde kalarak buluruz. 4 aydır buradayız. Sürekli çalışmaya çalışıyoruz. Biz Alanyaspor olarak ligde kalmalıyız."





BASIN TOPLANTISI



Basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç öncesi Trabzonspor'u detaylı bir şekilde analiz ettiklerini ve oyun planlarını buna göre hazırladıklarını belirtti. Tekke, "Özellikle oyunun ilk bölümünde baskı şeklimiz biraz farklıydı. Fakat çok iyi olduğunu söyleyemem. Belki geldiğimiz birinci veya ikinci pozisyonda gol bulmamız bizim için olumlu bir şeydi. İkinci gol belki sahalarda görülmeyecek bir şekilde bizim lehimize döndü. Baskı şeklimizi değiştirebileceğimiz ana kadar 10-15 dakika Trabzonspor fırsatlar buldu. Oyun Trabzonspor'un lehine gidiyordu. Fakat 3-4-3 baskımızı yapmaya başlayınca biraz daha oturdu ve fırsatlarda bulduk. Gayet de iyi oldu. Bunu zaten hafta başından beri çalışıyorduk. Risk almamız gerektiğini söylemiştim zaten. Galip gelmek istiyoruz. Üç puan almamız gerekiyor ki bizim çok ihtiyacımız var bu puanlara. Çok iyi organize bir takıma doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama çok büyük risk alarak ve oyuncularımın çok ciddi iyi performansıyla beraber 3 golle kazanmış olduk. Bu bizim için çok çok değerliydi. Dolayısıyla takımdaki tüm oyuncularımı tebrik ederim. Trabzonspor'u da. Abdullah hocaya da ki kendisi çok zarif ve nazik bir insan. Unutamayacağım bir davranış sergiledi maç öncesinde. Ona buradan teşekkür ederim tekrar. Türkiye'deki en çok beğendiğim hocalardan bir tanesi. Biz ligde kalmak için mücadele ediyoruz. Her puan, her maç bizim için değerli. Bugün 3 puan aldığımız için mutluyum" dedi.



"TRABZONLU İNSANLARLA OLAN BAĞIMIZ BAŞKA"



Enis Destan'ın stiliyle ilgili soruya cevap veren Tekke, Enis Destan'ı yetenekli bir oyuncu olarak nitelendirdi ve başarılar diledi. Kendisinin Trabzonlu olduğunu ve şehri çok sevdiğini belirten Tekke, "Enis ile ilgili uzaktan görebildiğim neyi var neyi yok veren bir oyuncu. Dolayısıyla yolu açık gözüküyor. Ama herkesin eksiği olduğu gibi onun da eksikleri var. Oyuncu oynadıkça daha iyi olma yolunda adımlar atıyor. Ona da başarılar dilerim. Benim biraz daha farklılığım var diye düşünüyorum. Trabzonluyum. Bu her yerde bu böyle. Ölene kadar bu böyle. Trabzon şehrine hayran bir insanım. Trabzon şehrini çok seven bir insanım. Dolayısıyla o taraftarla, Trabzonlu insanlarla olan bağımız başka bir şekilde. O sadece benim performansımın alakalı olduğunu düşünmüyorum. Demeçlerle falan da alakalı bir şey değil. O şehri ben tanıyorum, şehir de beni tanıyor. Dolayısıyla öyle bir bağ oluştu. Bunun için çok acılar çektim, onlar da çok sabır ettiler. Dolayısıyla o şehirle ilgili benim kafamda herhangi bir soru hiçbir zaman olmayacak. Bu ne olursa olsun. Ama hayat böyle bir şey. Bugün Alanyaspor için çok çalışan ve her takımda yaptığım gibi çok çalışan bir teknik adam pozisyonunda. Yaptığım işi seviyorum. Çok doğru işler yaptığımızı da düşünüyorum. Her ne kadar da bunu insanlar görmek istemese bile. Ama önceliğim benim şu an buraya geldiğimden itibaren son saniyesine kadar ligde kalmamız lazım. Alanyaspor ilçe takımı ama çok iyi şeyleri verebilecek bir camia. Bu seneyi atlatmamız lazım bu sene Alanyaspor'un ligde kalması lazım. Allah nasip ederse burada çok daha güzel şeyler olacak. Bunu belki haftalar önce söyledim. Şu an çok güllük gülistanlık değil açıkçası bu zorluğu yaşıyoruz, hep beraber yaşayacağız. Ama öncelikle ligde kalmamız lazım ve benim tek konsantrasyonum tüm ekibimle beraber bu" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMA BEN TEŞEKKÜR EDERİM"



Oyuncuların performansı hakkında konuşan Tekke, oyuncularının kendisine asla borçlu olmadığını ve her birinin iyi antrenman yaparak takıma katkı sağladığını söyledi.



Tekke konuşmasını şu sözlerle noktaladı:



"Hiçbir oyuncum bana asla borçlu değil. Bu oyuncuların hepsi bunu hak ediyor. Çünkü iyi antrenman yapıyorlar ve bunu bir organizasyon içerisinde yapmak zorundayız. Dolayısıyla. Teknik adam olarak benim tarzım antrenman. Yani spontane oyundan hiç hoşlanmayan bir tarzımız var. Bunu da yıllardır böyle yapmaya çalışıyoruz. Oyunun içerisindeki oyun oyuncunun gücünü arttırabiliyor ise ki bu bazen söylediğiniz isimlerde oluyor ama öyle kısa sürede olabilecek bir şey değil. Kaldı ki herhalde biraz bu konuda hak verirsiniz bana. Yani sonradan dahil olan bir teknik adamım. Dolayısıyla elimizdeki malzemeyi en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen yanlış yapıyor muyuz? Evet, doğru yapıyoruz. Değişiklikleri de yapıyoruz ilk 11'lerde de yapıyoruz ki insanız, bu hatayı yapıyoruz. Ama benim birinci parametre bunu değerlendirirken antrenman ve antrenman organizasyonunu kim ne kadar iyi yapabiliyor? Dolayısıyla oyuncularım bana öyle bir şey asla söyleyemez biz onlara teşekkür edeceğiz. Çünkü biz robotlarla oynamıyoruz, insanlarla oynuyoruz. Buna karşılık vermeleri önemli. Bunun için çaba göstermeleri önemli. Bugün yorularak sahada Alanyaspor için ter dökmüş oyuncular var. Bunu net gördük. Bu bir aile olmak için, bu mücadeleye devam edebilmek için çok önemli parametreler. Ama yüzde yüz bu halde miyiz? Hayır değiliz. Sadece bir puan kazandık. Dolayısıyla biz her maça çok daha dikkatli devam edeceğiz. Oyuncularıma ben teşekkür ederim. Oyuncularımın bana teşekkür etmesine gerek yok."









