Fatih Tekke: ''3 puanı kaçırmak üzücü''

Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.



Fatih Tekke, "Maçın başında da ön alan baskımızın olacağını söylemiştik. Bu birkaç şekilde olacaktı. Oyunun ilk bölümünde iyi yaptığımız anlar oldu, delindiği zamanlar da oldu, zaman zaman yapamadık da. Oyuncularımı tebrik ederim.'' dedi.



Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, ''Böyle bir ambiyansta, tüm her şeyi düşündüğünüzde, yenilen goller, verilen penaltı, fauller, ilk yarı bizim oyuncumuza yapılan faul... Son dakikalarda da galibiyeti kaçırdık. Genel hatlarıyla iyiydik. Oyun olarak cesurduk. Bazı bölümlerde iyiydik. Daha fazlasını istedik. Bazen içeride oyuncular tedirgin oluyor, oyuncu isteğinize cevap vermiyor. Bu da doğal bu ambiyansta.'' şeklinde konuştu.



Fatih Tekke son olarak, ''Bizim için değerli bir 1 puan ama asıl maçlarımız bu haftadan sonra başlıyor, ta ki Galatasaray maçına kadar. Galatasaray maçına kadar olan periyot bizim için önemli. Kazanmamız gereken puanlar var. Oyuncularım 1 puanı hak etti. Son dakikalarda 3 puanı kaçırmak üzücü. Bu 1 puan çok değerli." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISINDAN AÇIKLAMA



Basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, "Dördüncü hakem, Tadic'in bilerek yapmadığını söyledi. Penaltı pozisyonu yani... Pozisyonu izleyemiyorum ama pozisyonu izleyen yardımcılarım itiraz ediyor, hakem çok net penaltı veriyor. Ben kendi kulübeme kızıyorum, nasıl bakıyorsunuz diye, hiçbir şey yok diyorlar. Bunlar her hafta konuşuluyor ülkede." dedi.



Tecrübeli teknik adam, "Maça çıkmadan önce hakemlerle diyaloğa hayatta girmem. Bu maçın başında hakeme 'Allah aşkına maçı durdurma, biri 'ah' deyince rakip de olsa benimki de olsa durdurma' dedim. Tek söylediğim şeydi. Biz Alanyaspor olarak asla böyle bir şeyi istemem. Yapıyorsak da doğru değil. Böyle bir şey asla yok. İlk 10-15 dakika bize baskı yapacaklarını düşündüğüm için oyunu ikinci topa çevirdim açıkçası. O ambiyanstan cesaretleri kırılmasın diye... Oynamayı isteyen, bizim gibi bir takım için geçerli değil. Türkiye'de bu var ama Alanyaspor'da yok." ifadelerini kullandı.



"Alanyasporlu oyuncular yere yattı, vakit çaldı diye eleştiriler var." şeklinde gelen soruyu cevaplayan Tekke, "Bir teknik adam olarak bu benim asla kendime yakıştıracağım bir şey değil. 'Oyunu yumuşatayım, bekleteyim, çalayım, çırpayım.' böyle bir şey hayatımızın ne bir anında oldu ne de olacak." sözlerini sarf etti.



