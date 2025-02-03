Fatih Kulaksız: 'Berke Özer 10 milyon euro!'

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Tivibu Spor'a konuştu ve Berke Özer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Kulaksız,dedi.sorusuna yanıt veren Fatih Kulaksız,yanıtını verdi. Kulaksız,sorusnun ardından,sözlerini sarf etti.Fatih Kulaksız, özellikle sosyal medyada, Berke Özer'in,şeklinde düşüncesi olduğu ve sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma olduğu şeklinde farklı farklı haberlerin olduğunun hatırlatılmasının ardından,yanıtını verdi.Fatih Kulaksız, son olarak Berke Özer'in bonservisi içinsözlerini sarf etti.