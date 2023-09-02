Fatih Karagümrük: 'Bu maçın hakkı beraberlikti'

İstanbul temsilcisinin teknik sorumlusu Atılay Canel, takım olarak oyunun her anını doğru oynadıklarını kaydetti.



Atılay Canel, oyuna istekli başladıklarına değinerek, "İlk 10 dakika çok kornerimiz vardı. 15. dakikadan sonra rakibimiz de oyuna ortak oldu. Diğer oynadığımız maçlara göre seyir zevki yüksek bir maçtı. İlk yarının uzatma anlarında gol ararken gol yememiz bizi üzdü. İkinci yarı istekli oynadık ama golü bulamadık. Maçın hakkı en azından beraberlikti." ifadelerini kullandı.



