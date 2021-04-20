Faruk Süren: 'Teklif olursa Galatasaray düşünmeli'

Futbolun 12 dev kulübü (Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan), Avrupa Süper Ligi'ni kurdu, gözler Türk kulüplerinin bu oluşuma karşı tavrına çevrildi.



Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, bu yeni lig hakkında açıklama yaptı:



"20 sene önce de böyle bir oluşumdan bahsediliyordu. Daha sonra Ünal Aysal döneminde tekrar bir haraketlenme yaşandı. Avrupa Süper Ligi oluşumunda varılmak istenen nokta gelir paylaşımının düzenlenmesi. Bu aslında sportif değil, ekonomik mesele. Ekonomik çıkar meselesi. Futbol adına bir katkısı olacağını düşünmüyorum.



Gelir paylaşımı konusu mutlaka masada oturup konuşulmalı ve çözüm bulunmalı. Galatasaray'a böyle bir teklif gelirse mutlaka görüşülmeli ve sağlıklı karar verilmeli. Bu konuda UEFA'nın ciddi yaptırımları olabilir. Sert tedbirleri olacaktır. Bu durum kavga halinde olmamalı. Gelir paylaşımı olacaksa bu oturup tartışılmalı."



