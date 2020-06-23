Falcao Başakşehir maçında oynayacak mı?

Luyindama, Marcao, Mariano ve Ahmet'in yokluğu nedeniyle stopersiz kalan G.Saray'da forvet de kalmadı. Sakat Andone ve cezalı Adem'den sonra Falcao'dan da kötü haber geldi.

Falcao Başakşehir maçında oynayacak mı?
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23 Haziran 2020 11:36
Galatasaray'da kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Aylar önce sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Muslera ve Andone'nin de aynı şanssızlığı yaşamaları; Adem, Mariano ve Ahmet'in ise cezalı olmaları nedeniyle forma giyemeyeceği Başakşehir maçı öncesinde sarı kırmızılılara bir kötü haber daha geldi.

Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Radamel Falcao'nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

HEDEF TRABZONSPOR MAÇI

Falcao'nun tedavisine hemen başlansa da Kolombiyalı golcü için 7 ile 10 gün arasında bir tedavi süresi gerektiği öğrenildi. Andone'nin sezonu kapatması ve Adem Büyük'ün de cezalı olmasının ardından Falcao'dan da kötü haber gelmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim'in elinde Başakşehir maçında oynatacak golcü oyuncu kalmadı! Kolombiyalı yıldız için Trabzonspor maçına yetiştirmek. Sarı- Kırmızılı ekibin kadrosunda forvet kalmadı. Başakşehir maçında Onyekuru'nun ileri uçta görev alacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Falcao'nun en iyi ihtimalle 15-20 dakika oynayabileceği iddia edildi.



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