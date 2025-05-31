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Fabrika Voleybol'un 40'ıncısı Mardin'in Derik ilçesinde açıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan Fabrika Voleybol'un 40'ıncısı, Mardin'in Derik ilçesinde faaliyete geçti.

calendar 31 Mayıs 2025 11:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fabrika Voleybol'un 40'ıncısı Mardin'in Derik ilçesinde açıldı
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, 40'ıncı okulunu Mardin'in Derik ilçesinde açtı. Kale Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda gerçekleşen açılışa, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Türkiye Voleybol Federasyonu Koordinatörü Fuat Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Yılmaz ile öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda, yaş guruplarına göre 4 yıl boyunca eğitim faaliyetleri her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri eğitimlerini sürdürecek.

FUAT FIRAT: 40'INCI OKULUMUZU AÇTIK


Türkiye Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü Fuat Fırat, "Derik İlçesinde 40'ıncı okulumuzu açmak için bulunmaktayız. Türkiye genelinde 40 okulumuz var. Yaklaşık 4 bin 600 öğrencimiz voleybol öğrenerek, faaliyetlerde bulunmaktadır. Şu an bünyemizde 40 okulumuzda yaklaşık 140 voleybol branşıyla ilgili antrenörümüz, bu çocuklarımıza eğitimlerini vermektedirler. Derik İlçemizde tüm çocuklarımız kendi yaş gruplarına göre planlanan antrenman programlarında eğitimlerine devam edeceklerdir. Bundan sonra her Cumartesi ve Pazar günleri çocuklarımız 12 ay boyunca ara vermeden voleybol eğitimini Derik İlçemizde, Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Türkiye Voleybol Federasyonunun kurmuş olduğu fabrika voleybol okulunda eğitimlerini sürdüreceklerdir" dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Kamuran Yılmaz ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu projede Türkiye Voleybol Federasyonu'na, Fabrika Voleybol temsilcilerine, antrenörlerine teşekkür ediyorum. Şu an için 50 öğrenci, ileriki aylarda sayımız 300-400'ü bulur diye düşünüyorum. Sporcularımız ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşuyor" diye konuştu.

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