Fabrika Voleybol'un 40'ıncısı Mardin'in Derik ilçesinde açıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, 40'ıncı okulunu Mardin'in Derik ilçesinde açtı. Kale Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda gerçekleşen açılışa, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Türkiye Voleybol Federasyonu Koordinatörü Fuat Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Yılmaz ile öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda, yaş guruplarına göre 4 yıl boyunca eğitim faaliyetleri her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri eğitimlerini sürdürecek.Türkiye Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü Fuat Fırat,dedi.Gençlik ve Spor İlçe Müdür Kamuran Yılmaz ise emeği geçenlere teşekkür ederek,diye konuştu.