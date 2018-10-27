forması giyen, İspanyol basınına özel bir röportaj verdi ve yıldızlaştığı Arsenal'e kesinlikle geri döneceğini söyledi.Arsenal'i hiçbir zaman unutmadığını söyleyen Fabregas, "Bir gün Arsenal'e geir döneceğim, Arsenal benim her zaman kalbimdeki kulüp. Hiçbir zaman unutmadım, neden dönmeyeyim ki? Geleceğin ne göstereceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.Hayallerinin ne kadarını gerçekleştirdiğini 1'den 10'a kadar bir skalada değerlendirmesi istenen Fabregas, "11. Böyle bir kariyeri hayal edemezdim. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Tek yapamadığım şey Şampiyonlar Ligi kazanmak olabilir ama orada da final oynadım. Oynadığım her turnuvada final oynadım" dedi.Cesc Fabregas Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 2003 yılında gittiği Arsenal'den 2011'de 34 milyon euro bonservis bedeliyle Katalan ekibine geri döndü. İspanyol oyuncu, 2014'ten bu yana Chelsea formasını terletiyor.