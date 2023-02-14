Fabio Capello: 'Leao da tıpkı Zaniolo gibi'

Roma'da bir dönem teknik direktörlük yapan Fabio Capello, Milan forması giyen Rafael Leao ve Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo'nun durumunun birbirine benzediğini söyledi.



Fabio Capello yaptığı açıklamada, "Rafael Leao bir fenomendir. O Milan için vazgeçilmez bir oyuncu. Tıpkı Roma'dayken Zaniolo gibi." ifadelerini kullandı.



Sözleşme görüşmelerinden dolayı Leao'nun kafasının karışık olduğunu söyleyen Capello, "Leao da Zaniolo gibi düşünceli. Onun kafası kontratlar sebebiyle başka yerde. Roma'da forma giyerken Zaniolo da böyleydi." açıklamasını yaptı.



Galatasaray, 23 yaşındaki genç yıldızı 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını ve oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

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