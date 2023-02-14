Fabio Capello: "Leao da tıpkı Zaniolo gibi"

Roma'da bir dönem teknik direktörlük yapan Fabio Capello, Milan forması giyen Rafael Leao ve Galatasaray'a transfer olan Nicolo zaniolo'yu karşılaştırdı. Leao'nun sözleşme durumunun da Zaniolo ile aynı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fabio Capello: 'Leao da tıpkı Zaniolo gibi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2023 18:29
Roma'da bir dönem teknik direktörlük yapan Fabio Capello, Milan forması giyen Rafael Leao ve Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo'nun durumunun birbirine benzediğini söyledi.

Fabio Capello yaptığı açıklamada, "Rafael Leao bir fenomendir. O Milan için vazgeçilmez bir oyuncu. Tıpkı Roma'dayken Zaniolo gibi." ifadelerini kullandı.

Sözleşme görüşmelerinden dolayı Leao'nun kafasının karışık olduğunu söyleyen Capello, "Leao da Zaniolo gibi düşünceli. Onun kafası kontratlar sebebiyle başka yerde. Roma'da forma giyerken Zaniolo da böyleydi." açıklamasını yaptı.

Galatasaray, 23 yaşındaki genç yıldızı 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını ve oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ