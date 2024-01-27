FA Cup 4. Tur'da büyük bir sürpriz yaşandı. 6. Lig ekiplerinden Maidstone United, deplasmanda Championship takımlarından Ipswich Town'u 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmada Maidstone United'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Lamar Reynolds ve 66. dakikada Sam Corne attı. Championship ekibi Ipswich Town'un tek golü ise 56. dakikada Jeremy Sarmiento'dan geldi.



Bu sonucun ardından Maidstone United, FA Cup'ta tur atladı. Ipswich Town ise turnuvaya veda etti.



