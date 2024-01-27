FA Cup'ta büyük sürpriz!

FA Cup'ta Ulusal Lig (6. Lig) ekibi Maidstone United, Ipswich Town'u 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
FA Cup'ta büyük sürpriz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 17:44
FA Cup 4. Tur'da büyük bir sürpriz yaşandı. 6. Lig ekiplerinden Maidstone United, deplasmanda Championship takımlarından Ipswich Town'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Maidstone United'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Lamar Reynolds ve 66. dakikada Sam Corne attı. Championship ekibi Ipswich Town'un tek golü ise 56. dakikada Jeremy Sarmiento'dan geldi.

Bu sonucun ardından Maidstone United, FA Cup'ta tur atladı. Ipswich Town ise turnuvaya veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery