Eyüpspor, üç puanı hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Svit Seşlar ile 68. dakikada Prince Ampem kaydetti.

Alanyspor'un tek golünü ise dakika 67'de penaltıdankaydetti.Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki ilk 3 puanını aldı. Alanyaspor ise ligde 1 maç eksik ile 1 puanda kaldı.Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Eyüpspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.13. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Hwang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.22. dakikada Calegari'nin kafayla pasında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı orta sahadan ceza alanına kadar getirdi. Senegalli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topu kontrol etti.ikas Eyüpspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.84. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direk dibinden auta gitti.Aynı dakikada Lima'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sporar'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp auta çıktı.ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.Recep Tayyip ErdoğanArda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar BirinciFelipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 59 Melih Kabasakal), Serdar Gürler (Dk. 59 Ampem), Seşlar (Dk. 73 Emre Akbaba), Draguş (Dk. 89 Umut Bozok), ThiamErtuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 67 Viana), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 83 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Ogundu), Güven Yalçın (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 82 Janvier), SporarDk. 1 Seşlar, Dk. 68 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 67 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Calegari, Dk. 72 Ampem, Dk. 90+4 Selçuk Şahin (Teknik direktör), Dk. 90+8 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)