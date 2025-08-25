25 Ağustos
Eyüpspor, üç puanı hatırladı!

Süper Lig'in 3. hafta maçında Eyüpspor, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

25 Ağustos 2025 20:59 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 21:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, üç puanı hatırladı!
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı 

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Svit Seşlar ile 68. dakikada Prince Ampem kaydetti.



Alanyspor'un tek golünü ise dakika 67'de penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki ilk 3 puanını aldı. Alanyaspor ise ligde 1 maç eksik ile 1 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Eyüpspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Yalçın Kayan'ın soldan ortasında Seşlar, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Hwang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.

22. dakikada Calegari'nin kafayla pasında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı orta sahadan ceza alanına kadar getirdi. Senegalli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topu kontrol etti.

ikas Eyüpspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

67. dakikada Alanyaspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sporar'ın şutunda meşin yuvarlak, Claro'ya çarptı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ise pozisyon sonunda Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, serbest vuruş kararının öncesinde meşin yuvarlağın Claro'nun eline çarptığını belirterek Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

68. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

84. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direk dibinden auta gitti.

Aynı dakikada Lima'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sporar'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp auta çıktı.

ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 59 Melih Kabasakal), Serdar Gürler (Dk. 59 Ampem), Seşlar (Dk. 73 Emre Akbaba), Draguş (Dk. 89 Umut Bozok), Thiam

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 67 Viana), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 83 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Ogundu), Güven Yalçın (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 82 Janvier), Sporar

Goller: Dk. 1 Seşlar, Dk. 68 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 67 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Calegari, Dk. 72 Ampem, Dk. 90+4 Selçuk Şahin (Teknik direktör), Dk. 90+8 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

