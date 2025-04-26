Eyüpspor: 'FIFA'nın transfer yasağını kaldırdık'

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, FIFA'dan gelen transfer yasağın kaldırıldığını açıkladı.Ligdeki ilk sezonunda ilk beş takım arasında olmak için iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle şaşkınlık yaşadı.FIFA, Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.Bu gelişme sonrası açıklama yapan Eyüpspor, Francis Ezeh'nin ücretiğinin ödendiğini ve cezanın kaldırıldığını açıkladı. İşte o açıklama;"Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA'nın Mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız."