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Eyüpspor, Dorukhan Toköz'e veda etti!

Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, deneyimli futbolcu Dorukhan Toköz'e katkıları için veda mesajı yayımladı.

calendar 24 Haziran 2025 18:42
Fotoğraf: Imago
Eyüpspor, Dorukhan Toköz'e veda etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, eski milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresi henüz netlik kazanmadı.


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