Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, EKOL TV'de önemli açıklamalarda bulundu.Kulaksız,dedi.Berke Özer ile ilgili konuşan Kulaksız, "diye konuştu.Fenerbahçe'nin Berke Özer'in satışı konusunda söz hakkı olup olmadığı yönünde soruya cevap veren Fatih Kulaksızdedi.Berke Özer için Galatasaray ile anlaşmaları durumunda Fenerbahçe'nin tavrının ne olacağına yönelik gelen soruya cevap veren İstanbul ekibinin yöneticisi,cevap verdi.Açıklamalarına devam eden Fatih Kulaksız, "açıklamasını yaptı.Galatasaray'dan Berke Özer için teklif gelmesi durumunda başarılı kalecinin tutumu sorulan Fatih Kulaksız," açıklamasında bulundu.Fatih Kulaksız,sözlerini sarf etti.Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan'a teklif olup olmadığına yönelik soruya ise,dedi.Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferini değerlendiren Fatih Kulaksız,sözlerini sarf etti.Kulaksız, son olarak takım bütçeleriyle ilgili,diye konuştu.