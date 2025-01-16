Eyüpspor'da Bardhi olmadı, Mustafa Hekimoğlu listede

Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir grafik çizen Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5'inci sırada bitiren Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız verdi.



Göztepe'den Yalçın Kayhan'ı kadrosuna katan eflatun-sarılı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Enis Bardhi'ye teklif yaptı. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu ile anlaşma sağlanamadı. İstanbul ekibi, orta alana en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.



MUSTAFA HEKİMOĞLU LİSTEDE



Daha önce Galatasaray'dan Erencan Yardımcı'yı kadrosuna katıp, parlatarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a gönderen Eyüpspor, Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'nu da takipte.



Eflatun-sarılılar, 17 yaşındaki genç golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Şu ana kadar Beşiktaş'a resmi olarak teklif yapmayan Eyüpspor'un önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara teklifi iletmesi bekleniyor.







