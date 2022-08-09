Everton, Lille'den Onana'yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımı Everton, Fransa Ligue 1 takımı Lille'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı transfer etti.



İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Belçikalı futbolcu Amadou Onana, Lille'den açıklanmayan bir ücret karşılığında Everton için imza attı ve Haziran 2027'nin sonuna kadar beş yıllık bir sözleşmeyi kabul etti." duyurusunda bulundu.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton, Lille'e Senegal asıllı Belçikalı futbolcu için bonservis ücreti olarak 33 milyon sterlin ödedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ