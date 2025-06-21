Yeni sezon için planlarını yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Everton, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istiyor. İngilizler, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temas kurarken, yüksek bir bonservis ödemeye sıcak bakmıyor.
MOURINHO BEĞENİYOR
Fenerbahçe'e Josee Mourinho'nun beğendiği 32 yaşındaki futbolcuda yüksek bir bonservis ücreti dışında masaya oturulmayacak.
15 MİLYON EURO'NUN ALTI ZOR
Sarı-lacivertliler, 2023'te M.United'dan 9 milyon Euro'ya aldığı oyuncusu için 15 milyon Euro'nun altında bir rakamı kabul etmiyor.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Brezilyalı orta sahanın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Fenerbahçe kariyerinde toplam 80 maça çıkan Fred, 8 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
MOURINHO BEĞENİYOR
Fenerbahçe'e Josee Mourinho'nun beğendiği 32 yaşındaki futbolcuda yüksek bir bonservis ücreti dışında masaya oturulmayacak.
15 MİLYON EURO'NUN ALTI ZOR
Sarı-lacivertliler, 2023'te M.United'dan 9 milyon Euro'ya aldığı oyuncusu için 15 milyon Euro'nun altında bir rakamı kabul etmiyor.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Brezilyalı orta sahanın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Fenerbahçe kariyerinde toplam 80 maça çıkan Fred, 8 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
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