Everton deplasmanda rahat kazandı

Everton, Carabao Kupası karşılaşmasında konuk olduğu Aston Villa'yı mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com
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Everton deplasmanda rahat kazandı
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27 Eylül 2023 23:40
Son güncelleme 27 Eylül 2023 23:58
Everton, Carabao Kupası 3. tur karşılaşmasında Villa Park'ta oynanan maçta Aston Villa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Everton'a turu getiren golleri 15. dakikada James Garner ve 50. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Aston Villa'nın tek golünü 83. dakikada Baubacar Kamara kaydetti.

Galatasaray'dan, Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'da 59 dakika sahada kaldı.

Everton'ın bir sonraki turda karşılaşacağı rakibi önümüzdeki günlerde çekilecek kurayla belli olacak.



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