Everton, deplasmanda 2 golle güldü

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında Everton, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Everton, deplasmanda 2 golle güldü
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15 Şubat 2025 22:27
Son güncelleme 15 Şubat 2025 22:28

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında Crystal Palace, Everton'ı konuk etti. 

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton 2-1'lik skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 42'de Beto ile 80'de Carlos Alcaraz kaydetti. Crystal Palace'ın tek golünü ise 47'de Jean Philippe Mateta kaydetti. 

Everton, bu galibiyetin ardından puanını 30 yaptı. Crystal Palace'da 30 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Everton, Manchester United'ı konuk edecek. Crystal Palace, Fulham deplasmanına gidecek.


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