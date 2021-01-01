Evan Mobley, 2-4 hafta arası yok!

Cleveland Cavaliers, çaylak oyuncusu Evan Mobley'nin sağ dirsek burkulması sebebiyle yaklaşık iki ila dört hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Pazartesi günü Cleveland'ın Boston Celtics ile oynadığı maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanan ve oyuna geri dönmeyen Mobley'ye, daha sonra bir MR çekilmiş ve rahatsızlığı doğrulanmıştı.



Temmuz ayında Cavaliers tarafından üçüncü sırada Draft edilen Mobley, ligin en etkileyici çaylaklarından biri olarak görülüyor ve forma giydiği 15 maçta 14.6 sayı, 8.0 ribaund, 2.5 asist, 1.6 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarıyla oynuyor.



