04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

EuroLeague'de 9. hafta başlıyor

EuroLeague'de 9. hafta çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe Beko'nun rakibi ASVEL, Anadolu Efes'in rakibi ise Armani Milan...

calendar 04 Kasım 2025 14:55
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
EuroLeague'de 9. hafta başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'de 9. haftanın perdesi çarşamba günü açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9. hafta maçları 5, 6 ve 7 Kasım'da oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe günü Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.


Ligde 8 haftada 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer aldı.

Anadolu Efes, 7 Kasım Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 8 maçın 3'ünü kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, haftaya 15. basamakta girdi.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak haftanın açılış karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 5 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 7. sırada bulunuyor.

EuroLeague'de 9. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

5 Kasım Çarşamba

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

6 Kasım Perşembe

20.45 Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Monaco (Fransa)

7 Kasım Cuma

20.30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Valencia Basket (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
