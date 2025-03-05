EuroBasket 2025'in ev sahipleri, gruplardaki birer rakibini seçti

EuroBasket 2025'in ev sahibi ülkeleri, gruplarındaki birer rakibini seçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EuroBasket 2025'in ev sahipleri, gruplardaki birer rakibini seçti
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05 Mart 2025 17:19
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na (EuroBasket 2025) ev sahipliği yapacak ülkeler, grup kura çekimi öncesi birer rakibini belirledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği ve Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya ile Polonya'nın ev sahipliği yapacağı EuroBasket 2025'te grup kuraları, 27 Mart'ta Letonya'nın başkenti Riga'da çekilecek.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamaya göre ev sahibi ülkeler, kura çekimi öncesi gruplarında bulanacak birer rakibi seçti.

Ev sahibi ülkelerden Finlandiya Litvanya'yı, Kıbrıs Rum Kesimi Yunanistan'ı, Letonya Estonya'yı, Polonya ise İzlanda'yı grubunda tercih etti.

EuroBasket 2025, 27 Ağustos'ta başlayacak. Grup maçları, Limasol, Tampere, Riga ve Katoviçe'de oynanacak.

Şampiyonada final karşılaşması ise 14 Eylül'de Arena Riga'da yapılacak.

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