Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Eşref Hamamcıoğlu, Spor Smart'a açıklamalarda bulundu.İşte Hamamcıoğlu'nun sözleri..Galatasaray genetik değerlerini ve kuruluş değerlerini kaybetti. Bunun sonucunda da camiadaki birliktelik kayboldu. Galatasaray'ın mali durumu hep sorundu, bu sorun yeni değil ama Galatasaray çok büyük bir marka değerine sahip olduğu için en çok Galatasaray'ın mali olumsuzlukları konuşuluyor. Halbuki diğer kulüplerden farklı değil.Artık Galatasaray'da ateşten gömlek giymek için yola çıkıyorum. Birtakım radikal kararlar alınmazsa sonuç değişmeyecek. Genel kurulun güçlü desteğini alacak güçlü yönetim lazım. Galatasaray'ın artık kendi kaynaklarına dönmesinin sağlanması şart. Sportif başarının parayla satın alma döneminin kapanması lazım. Altyapıya yatırım yapıp sabırlı olunması lazım. Küçülmeden bahsetmiyorum ancak eldeki kaynakların akıllı kullanılması lazım.Galatasaray'ın Florya'dan çıkması ve bunu değerlendirmesi Galatasara'yın kurtuluş reçelerinde birisidir. Süratla bunun yapılması lazım. İlk yapacağımız iş. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şeklinde derhal inşaata başlanması lazım. Buranın 7 milyar TL civarı değeri var. Yarı yarıya yapsanız üçbuçuğu Galatasaray'ın olur.Ben Galatasaray liseliyim. Galatasaray Liseli olmak demek, Galatasaray'ı diğerlerinden fazla sevmek değildir. Kulüp üyesi olarak, laik demokratik, Atatürkçü Cumhuriyet ilkelerine inanıyor ve Galatasaray değerleri için çalışan, Galatasaray lisesinden mezun olmuş bir değerler silsilesidir. Liseli Lisesiz ayrımına karşıyım ama Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Lisesi'nde kurulmuştur. Beyaz sayfa açmak lazım, Galatasaray'ın en büyük değeri farklılıklarıdır.Sayın Torrent ve ekibi mutlaka katkıda bulunuyorlar ama kendisinin sözleşmesini görmeden, bize raporunu vermeden 'çalışıyoruz çalışmıyoruz' diyemem. Ama şunu beyan etmiştim: orta ve uzun vadeli planlarımızda Torrent vizyonunda bir ekip yok. Bunun kararını ben vermeyeceğim sadece onayını vereceğim.