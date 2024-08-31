Eski milli güreşçi Ahmet Ayık, hastaneden taburcu edildi

Beynine pıhtı atan eski milli güreşçi Ahmet Ayık, hastaneden taburcu edildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eski milli güreşçi Ahmet Ayık, hastaneden taburcu edildi
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31 Ağustos 2024 16:47
Beynine pıhtı atan eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık'ın (86) tedavisi tamamlandı.

Doğanşar ilçesinde 31 Ağustos'ta düzenlenecek 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası'na katılmak üzere ilçeye gelen ve beynine pıhtı atması sonucu 27 Ağustos'ta Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi'nde tedavi altına alınan Ahmet Ayık, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedaviye hızlı cevap veren Ayık'ın sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hastaneden taburcu edildiğini söyledi.

 

 
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