Erzurumspor'a evinde tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'a evinde tek gol yetti
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07 Aralık 2024 15:30
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor, Adanaspor'u konuk etti. 

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü, 53. dakikada Eren Tozlu kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ligde 9. galibiyetini alan Erzurumspor, 28 puana yükseldi.

Tek galibiyetini sezonun ilk maçında Esenler Erokspor karşısında alan ve hasreti 14 maça çıkan Adanaspor ise 8 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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