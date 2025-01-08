Erzurum'da EİT 2025 coşkusu üçüncü gününde sürüyor

Erzurum'da düzenlenen organizasyonda alp disiplini, snowboard, curling ve kar voleybolu gibi branşlarda 312 sporcu mücadele ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurum'da EİT 2025 coşkusu üçüncü gününde sürüyor
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08 Ocak 2025 14:00
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları başladı.

Organizasyonda bugün alp disiplini, snowboard, sürat pateni (short track) ve curling ile kar voleybolu müsabakaları yapılıyor.

Palandöken Kayak Merkezi ile Curling ve Buz Pateni salonlarında düzenlenen yarışlarda, 312 sporcu mücadele edecek.

Yarışlar, 12 Ocak'a kadar devam edecek.

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