Ertuğrul Doğan: "MHK gereğini yapmalı!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem hatalarına tepki göstererek MHK'yı adaleti sağlamaya çağırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan: 'MHK gereğini yapmalı!'
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29 Eylül 2024 21:09
Son güncelleme 29 Eylül 2024 21:18
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Merkez Hakem Kurulunun artık adaletin gereğini yapması gerektiğini belirtti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi.

Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının camianın sabrını taşırdığını belirten Doğan, "Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı." ifadelerini kullandı. 

 
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