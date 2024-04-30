Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Transferle ilgili konuşan Doğan, Batista Mendy için resmi teklif olmadığını söyledi.
Ertuğrul Doğan, "Mendy'e gelen resmi teklif yok. Trabzonspor'un da satma gibi bir düşüncesi yok. Önümüzdeki sene yarışan bir Trabzonspor yaratmak istiyoruz. Çok ciddi ve çok farklı bir teklif gelmedikçe görüşümüz net. Başka oyunculara gelen teklif var. Yılın sonunda hocamızla oturup değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.
Trabzonspor'da bu sezon 33 maçta süre bulan Mendy, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Transferle ilgili konuşan Doğan, Batista Mendy için resmi teklif olmadığını söyledi.
Ertuğrul Doğan, "Mendy'e gelen resmi teklif yok. Trabzonspor'un da satma gibi bir düşüncesi yok. Önümüzdeki sene yarışan bir Trabzonspor yaratmak istiyoruz. Çok ciddi ve çok farklı bir teklif gelmedikçe görüşümüz net. Başka oyunculara gelen teklif var. Yılın sonunda hocamızla oturup değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.
Trabzonspor'da bu sezon 33 maçta süre bulan Mendy, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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