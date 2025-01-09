"Kasımpaşa'yı kutluyorum. Takımımı da... Bu sezon ikinci maçım. Pozisyon gelmese bile full konsantrasyon oluyoruz. Pozisyon gereği daha az top geliyor. Böyle devam inşallah. Çok iyi bir ekibiz kaleciler olarak, antrenörler de öyle. Livi, İrfan ya da ben oynadığımda herkes destek oluyor. Hocamız kime formayı verirse biz de onu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk oldukları Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.Mücadeleyi değerlendiren Çetin,