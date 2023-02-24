Ersin Destanoğlu, depremzede Yiğit Efe'yle buluştu

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Yiğit Efe Süzen ile buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu, depremzede Yiğit Efe'yle buluştu
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24 Şubat 2023 20:32
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan Yiğit Efe Süzen'le bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ersin Destanoğlu, depremzede Yiğit Efe'yi İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Destanoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği Yiğit Efe'ye Beşiktaş forması hediye etti.

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