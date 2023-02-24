Ersin Destanoğlu, depremzede Yiğit Efe'yle buluştu

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan Yiğit Efe Süzen'le bir araya geldi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ersin Destanoğlu, depremzede Yiğit Efe'yi İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Destanoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği Yiğit Efe'ye Beşiktaş forması hediye etti.





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