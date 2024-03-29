Erol Bulut'un takımı evinde kayıp!

İngiltere Championship 39. hafta karşılaşmasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, sahasında Sunderland'a 2-0 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'un takımı evinde kayıp!
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29 Mart 2024 20:00
İngiltere Championship 39. hafta karşılaşmasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, sahasında Sunderland ile karşılaştı.

Cardiff City Stadı'nda oynanan maçı Sunderland 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 12. dakikada Aouchiche ve 27. dakikada Jobe Bellingham'dan geldi.

Erol Bulut'un takımı ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Cardiff bu sonuçla 53 puanda kaldı ve play-off'tan gittikçe uzaklaştı. Sunderland ise puanını 51'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Sunderland, Blackburn ile oynayacak. Cardiff ise Coventry ile karşılaşacak.

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