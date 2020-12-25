Erol Bulut: 'Savaşmaya devam edeceğiz'

Başakşehir galibiyetle nefes alan Fenerbahçe'de Erol Bulut oyuncularını tebrik etti.
Bulut, "Geriye düşmemize rağmen inancınızı kaybetmediniz ve müthiş bir mücadele örneği verdiniz. Bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Genç hoca, "Hâlâ eksiklerimiz var. Çok pozisyon veriyoruz, bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Bunları aşmamız, skoru erken bulup oyunumuzu kabul ettirmemiz gerek" ifadelerini kullandı.
Sadece Alanya
Geride kalan 14 haftada Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe'nin kalan 6 haftadaki en dişli rakibi lider Alanya olacak. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa ve Alanya maçlarının ardından son sıralarda yer alan Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle oynayacak.
Bulut, "Geriye düşmemize rağmen inancınızı kaybetmediniz ve müthiş bir mücadele örneği verdiniz. Bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Genç hoca, "Hâlâ eksiklerimiz var. Çok pozisyon veriyoruz, bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Bunları aşmamız, skoru erken bulup oyunumuzu kabul ettirmemiz gerek" ifadelerini kullandı.
Sadece Alanya
Geride kalan 14 haftada Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe'nin kalan 6 haftadaki en dişli rakibi lider Alanya olacak. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa ve Alanya maçlarının ardından son sıralarda yer alan Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle oynayacak.