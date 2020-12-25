Erol Bulut: "Savaşmaya devam edeceğiz"

Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Erol Bulut, öğrencilerini kutladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Erol Bulut: 'Savaşmaya devam edeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2020 11:34
Başakşehir galibiyetle nefes alan Fenerbahçe'de Erol Bulut oyuncularını tebrik etti.

Bulut, "Geriye düşmemize rağmen inancınızı kaybetmediniz ve müthiş bir mücadele örneği verdiniz. Bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Genç hoca, "Hâlâ eksiklerimiz var. Çok pozisyon veriyoruz, bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Bunları aşmamız, skoru erken bulup oyunumuzu kabul ettirmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

Sadece Alanya

Geride kalan 14 haftada Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe'nin kalan 6 haftadaki en dişli rakibi lider Alanya olacak. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa ve Alanya maçlarının ardından son sıralarda yer alan Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle oynayacak.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için