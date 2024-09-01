Erkan Sözeri: ''Bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz''

Trendyol 1. Lig'in dördüncü hafta maçında sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, galip geldikleri için bütün oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.



Sözeri, Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda gayet iyi oynadıklarını söyledi.



Hafta içi yaptıkları taktik çalışmaları sahaya yansıttıklarını ve bunun sonucunda ilk yarı 2 gol bulduklarını ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:



"Tabii eksiklerimiz var, bazı oyuncularımız alt liglerden geldi hata yapabiliyor, zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama nihayetinde oyuncuların bir karakter gösterdiler. Taraftarımız böyle bir takım istiyor, koşan mücadele eden. İkinci yarı 3 tane pozisyon verdik, gol olsa mağlup da olabilirdik, sonuçta biz kazandık, çok mutluyuz. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum böyle bir oyuncu grubuyla çalıştığım için. Oyuncularımla tam bir aile olduk. Bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Milli maç arasında daha da toparlanacağız."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU