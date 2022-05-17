Eriksen yeni takımına karar vermedi

Kalp rahatsızlığının ardından Brentford formasıyla yeniden sahalara dönen Christian Eriksen, kariyerinin devamında hangi takımda oynayacağına henüz karar vermediğini söyledi.



Performansıyla Brentford'un Premier Lig'de üst sıralara kadar yükselmesini sağlayan Eriksen, "Önümde bir kaç seçenek var ama henüz ailemle birlikte karar vermedim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak dikkat ettiğim bir konu ancak vazgeçilmez bir kriter de değil." sözlerini kullandı.



Devre arasında Brentford'la 6 aylık bir sözleşme imzalayan Eriksen, sezon sonunda boşa çıkacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ