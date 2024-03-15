Erik ten Hag: "Rashford'u satmayacağız"

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, yıldız oyuncusu Marcus Rashford için transfer söylentilerine net yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erik ten Hag: 'Rashford'u satmayacağız'
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15 Mart 2024 22:59
Sezon sonunda Kylian Mbappe'yi kaybetme riski olan Paris Saint-Germain yıldız ismin alternatiflerini belirlemişti.

Bu isimlerden birisi olan Marcus Rashford için Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag net bir açıklamada bulundu.

Marcus Rashford'u kesinlikle satmayacaklarını söyleyen Erik ten Hag şu ifadeleri kullandı:

"Marcus Rashford ile geçen sezon 5 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Onu Paris Saint-Germain'e kesinlikle satma gibi bir niyetimiz yok. Rashford bizim belirlediğimiz sistemin en kilit isimlerinden birisi."

34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United ile 34 resmi maça çıkan Marcus Rashford bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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