Ergin Ataman: 'Zor, hüzünlü ve anlamlı bir maç'

THY EuroLeague'in 34. haftasında Monaco ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.



Ataman, "Dört yıl boyunca Avrupa basketbolunun zirvesinde kaldıktan sonra bu sezon herkesi hayal kırıklığına uğrattık. Sporun cilvesi olarak Euroleague'e AS Monaco ile bir prestij maçı ile veda ediyoruz. Benim için zor, hüzünlü ve anlamlı bir maç olacak. Kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz, gemiyi limana getirip getirmediğine bakar. Çok başarılı bir takım olan AS Monaco ile güzel bir veda maçı yapıp, onlara play-off'ta başarılar dilemek istiyorum." dedi.



Anadolu Efes'ten Amath M'Baye ise karşılaşma ile ilgili "AS Monaco ile oynayacağımız maçı bekliyoruz. Umarım sezonu iyi bir sonuç ile bitiririz." sözlerini sarf etti.





