Erden Timur'dan 100 Milyon TL

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, nisan ayındaki ödemeler için kulübe 100 Milyon TL kasa kolaylığı sağladığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erden Timur'dan 100 Milyon TL
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2023 07:59
Galatasaray'da 2015-17 yılları arasında başkanlık yapan Dursun Özbek, başarısız olduğu ilk döneminde yönetim içinden yeterli desteği alamamıştı.

Özbek'e ikinci döneminde futbolu emanet ettiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'dan maddi manevi destek geldi.

Timur'un, nisan ayında 400 milyon TL ödemesi bulunan sarı-kırmızılı kulübe bir süre önce 100 milyon TL kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıktı.

Erden Timur'un başında olduğu NEF, stadın ve erkek basketbol takımının isim sponsoru konumunda.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery