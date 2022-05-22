Enner Valencia: 'Hedefimiz Devler Ligi'nde gruplara kalmak'

Fenerbahçe'de Enner Valencia, 5-0 kazanılan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti değerlendiren Enner Valencia, "Rakibimizin küme düştüğünü bilmemize rağmen bu maça en iyi şekilde hazırladık, çünkü iyi bir gidişatımız vardı. Bunu en iyi şekilde bitirmek için bu maça gerçekten çok önem verdik. Güzel bir galibiyet aldık ve buradan mutlu ayrılıyoruz." dedi.



Ekvadorlu futbolcu, takımının ligi ikinci sırada bitirerek önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçları oynayacak olmasını ise "Şimdi tatile giriyoruz. Birkaç gün dinlendikten sonra önümüzdeki sezonu düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacağız. Fenerbahçe gibi bir takımın amacı her zaman grup aşamasına kalmaktır. Aynı zamanda önümüzdeki sezon lig de bizim hedefimiz. O yüzden çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz." şeklinde değerlendirdi.





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